Witte stok van slechtziende Berry tussen spaken fietser: "Meer bewustwording nodig"

Fietsers die bij een zebrapad niet in de rem knijpen voor blinden of slechtzienden. Of automobilisten die een extra streepje gas geven om te voorkomen dat ze moeten stoppen. Op de Internationale Dag van de Witte Stok spreekt Berry de Haan uit Velsen-Noord haar zorgen uit en hoopt ze op meer bewustwording. "Ik stap soms met spanning de weg over."

NH Nieuws / Dennis Mantz

De witte taststok van Berry de Haan schuift van links naar rechts over het blindenpad in het centrum van Beverwijk. Ze moet bij het oversteken van het zebrapad vertrouwen op de mede-weggebruiker, want ze heeft nog voor elf procent zicht. Maar sinds ze met de witte stok tussen de spaken zat van een fietser steekt ze met spanning in de benen de weg over. "Die angst blijft. Je wordt nog voorzichter en probeert nog beter te luisteren, maar met de opmars van de stille elektrische voertuigen wordt ook dat spannender."

Onderzoek Uit onderzoek van bureau Kien, uitgevoerd in opdracht van de Oogvereniging, is gebleken dat veertig procent van de jongere weggebruikers onvoldoende bekend is met het oversteeksignaal: de opgeheven witte stok en de bijbehorende voorrangsregels. Zo'n 1.100 fieters werden in 2020 door Kien daarover geraadgpleegd. Tekst gaat verder onder de video:

Berry's witte stok bracht fietser ten val - NH Nieuws

Reden voor de Oogvereniging om vrijdag te starten met de campagne 'Stop voor de Witte Stok', voor meer bewustwording onder jongeren vanaf twaalf jaar. Voorzitter van de Oogvereniging Annemarie de Hoogt legt uit: "Met de campagne hopen we deze doelgroep te bereiken door animatiefilmpjes te delen op social media. Maar ook hebben we veel scholen benaderd met speciale lesprogramma's om de regels uit te leggen. Het is vaak ook geen onwil, maar eerder onkunde. Veel mensen weten simpelweg niet dat ze verplicht zijn om te stoppen." Elektrisch rijden De Hoogt stipt ook nog een andere ontwikkeling aan: het elektrische rijden. "Het is stiller. Hierdoor wordt het gedrag van de weggebruiker nog belangrijker, want wij kunnen minder vertrouwen op ons gehoor. Realiseer je dat zo'n een op de drie mensen die gebruikmaken van de witte stok zich vaker onveilig voelt bij het oversteken."