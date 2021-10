Wat zeggen de cijfertjes? Ajax sterk in Heerenveen; veel goals bij AZ-Utrecht

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de negende speelronde in de eredivisie. De rit naar Heerenveen leidt meestal tot drie punten voor Ajax, terwijl de wedstrijden AZ - FC Utrecht meestal doelpuntrijk zijn.

Spelers bij beide clubs: De lijst met spelers die bij beide clubs hebben gespeeld is lang. Zo droegen onder anderen Siem de Jong, Sven Botman, Hakim Ziyech, Klaas-Jan Huntelaar, Daley Sinkgraven en Lasse Schöne de shirts van Ajax en Heerenveen. Één van de bekendsten is Miralem Sulejmani. De Servische aanvaller is nog altijd de duurste binnenlandse transfer ooit (16,25 miljoen euro),

Dusan Tadic topscorer tegen de Friezen: Dusan Tadic, de aanvoerder van Ajax, is de topscorer aller tijden tegen Heerenveen. De aanvaller maakte in veertien wedstrijden evenveel goals. Met zijn periodes bij FC Groningen en FC Twente meegerekend. Dirk Kuyt en Bryan Linssen scoorden beiden twaalf doelpunten tegen Heerenveen.

sc Heerenveen nooit trefzeker in eerste vijf minuten: De Friezen scoorden nog nooit in de eerste vijf minuten tegen Ajax, uit en thuis. Dat lukte de Amsterdammers wel één keer. Drie jaar geleden opende Lasse Schöne na vier minuten de score met een afstandsschot. Het leidde uiteindelijk tot een ruime zege: 0-4.

AZ - FC Utrecht

Weerzien met Adam Maher:

De wedstrijd tussen AZ en FC Utrecht betekent een weerzien met Adam Maher. De middenvelder speelt sinds de zomer van 2019 voor de Domstedelingen. Zij namen hem destijds transfervrij over van AZ, waar hij neerstreek na enige tijd zonder club te zitten. Maher brak in 2011 door bij AZ en speelde in totaal 123 wedstrijden voor de Alkmaarders.

Doelpuntrijke wedstrijden:

De laatste wedstrijd tussen AZ en FC Utrecht leverde slechts één doelpunt op, maar vaak genoeg zijn er meer doelpunten te noteren. Nog nooit eindigde AZ - FC Utrecht in Alkmaar in een doelpuntloos gelijkspel. In de laatste tien wedstrijden vielen gemiddeld 3,2 goals per wedstrijd. De grootste zege ooit was in het seizoen 2012-2013 toen AZ - mede dankzij een hattrick van Jozy Altidore - met liefst 6-0 zegevierde.

FC Utrecht bezig aan goed seizoen:

Met FC Utrecht treft AZ de huidige nummer drie van de ranglijst. De bezoekers hebben zeventien punten uit acht wedstrijden weten te veroveren. Twee weken geleden zegevierde de ploeg van trainer René Hake knap met 0-1 bij Ajax dankzij een doelpunt van Django Warmerdam. Alleen op bezoek bij FC Twente bleef Utrecht puntloos.

AZ heeft weinig te vrezen in Alkmaar:

Uit het verleden behaalde resultaten zijn nog geen garantie voor de toekomst. Dat klopt, maar toch kan AZ leunen op goede statistieken in Alkmaar tegen FC Utrecht. Van de veertig edities tegen de Domstedelingen gingen er acht verloren en eindigden er vier in een gelijkspel. In totaal won AZ 28 keer in eigen huis van Utrecht.

Laatste ontmoeting verloren:

Hoewel AZ uitstekende cijfers kan overleggen tegen FC Utrecht, eindigde de laatste ontmoeting wel in een nederlaag. Sander van der Streek maakte op 27 januari van dit jaar het enige doelpunt.