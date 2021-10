Medemblik gaat bezuinigingen niet terugdraaien ondanks compensatie van 1,5 miljoen euro

De gemeente staat aan de vooravond van een bezuiniging van drie miljoen euro waarbij geen onderdeel wordt ontzien. Ook de komende jaren moet er nog voor miljoenen worden bezuinigd.

Compensatie hard nodig

Maar waar veel andere gemeenten de Rijkscompensatie gebruiken om bezuiniging terug te draaien, gaat Medemblik dat niet doen. Volgens de woordvoerder zijn er nog aangegane verplichtingen en wettelijke taken die niet zijn opgenomen in de begroting en 2,5 miljoen euro kosten.

"Omdat er meer tijd nodig is om dit nieuwe beleid te bespreken, is er bewust voor gekozen dit later te bespreken. De raad wordt hierover op korte termijn geïnformeerd." En zelfs met de 1,5 miljoen euro extra is dat nog onvoldoende.

Geen verscherpt toezicht

Kortom, volgens de gemeente is er geen andere keuze. "Om een financieel gezonde gemeente te worden zullen we het hier aan moeten besteden, wil Medemblik niet onder verscherpt toezicht van de provincie komen."

Op de bezuinigingsplannen is flink wat kritiek in Medemblik. Op 4 november praat de raad over de begroting.