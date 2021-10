Haarlemse vuurwerkliefhebbers kunnen waarschijnlijk niet uitwijken naar Bloemendaal

Hart voor Bloemendaal, GroenLinks en Liberaal Bloemendaal kwamen met het voorstel voor een vuurwerkverbod, nadat Haarlem dit ook al had besloten. Heemstede wacht liever op een landelijk verbod en ook in Zandvoort mag je komende jaarwisseling nog vuurwerk afsteken.

Het handhaven van een vuurwerkverbod lijkt wel lastig te worden. Net als de Haarlemse burgemeester Jos Wienen heeft ook de burgemeester van Bloemenaal, Elbert Roest, namelijk van de politie te horen gekregen 'dat ze controle op een vuurwerkverbod niet gaan halen'.

Lange grens met Haarlem

Het CDA in Bloemendaal heeft lang getwijfeld over het wel of niet invoeren van een vuurwerkverbod. "We hebben een lange grens met Haarlem", stelt CDA-fractievoorzitter André Burger vast. "Nu is de kans groot dat er meer in Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout wordt afgestoken. En dat waterbedeffect willen we natuurlijk niet hebben."

Liever zag het CDA een landelijk verbod, net als het VVD. Maar toch gaan de CDA-raadsleden waarschijnlijk bij de komende raadsvergadering op 11 november voor het vuurwerkverbod stemmen. En dan is er een nipte meerderheid van tien tegen negen zetels.

Geen vuurwerkverkopers meer in Bloemendaal

Overigens zijn er in Bloemendaal volgens burgemeester Roest geen vuurwerkverkopers die zullen lijden onder een vuurwerkverbod. De twee winkels waarvan hij wist dat ze voorheen vuurwerk verkochten, zijn uit principiële en commerciële overwegingen daar al mee gestopt.