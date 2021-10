ADE-bezoekers van buiten Europa laten zich elke 24 uur testen: "We komen feesten!"

Het Amsterdam Dance Event trekt ook dit jaar weer veel bezoekers uit het buitenland. Alleen is alles deze keer net even anders vanwege de coronamaatregelen. Feestgangers uit EU-landen kunnen met de CoronaCheck-app overal gewoon naar binnen. Maar er zijn ook bezoekers uit bijvoorbeeld Israël, Amerika of Groot-Brittannië en zij moeten zich elke 24 uur laten testen.

"We komen feesten!" Maar het Israëlische stel moet zich eerst even laten testen. Dat doen ze bij de testlokatie op het Rembrandtplein. Hoewel ze allebei drie prikken hebben gehad in Israël, is het bewijs hier niet geldig. Maar dat wisten ze van tevoren. "Ja, het staat gewoon op internet. Dat je een test moet doen als je ergens naar binnen wil. We wisten alleen niet dat je je om de 24 uur moet laten testen."