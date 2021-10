Sterke ongeslagen reeks brengt tennisser Tallon Griekspoor in top 100

Tallon Griekspoor verkeert momenteel in uitstekende vorm. De 25-jarige tennisser heeft veertien wedstrijden op rij gewonnen en verovert daardoor een plek in de top-100 van de wereldranglijst. Voor Griekspoor is het zijn hoogste notering ooit.

Tallon Griekspoor - Orange Pictues / Jan-Willem de Lange

De Nieuw-Venneper zal vanaf maandag voor het eerst in zijn carrière bij de beste honderd tennissers van de wereld behoren. Hij komt op de nieuwe ranking binnen als de mondiale nummer 99. Afgelopen week legde Griekspoor beslag op het challengertoernooi in Murcia en klimt dankzij die prestatie een aantal plaatsen. Op dit moment is hij de tweede beste Nederlander. Botic van de Zandschulp, ook spelend voor TC Zandvoort, staat 62ste op de lijst. Reeks Griekspoor schreef dit jaar al vijf Challengers achter zijn naam. In Amersfoort, Bratislava, Praag, Napels en Murcia was hij de beste. Inmiddels is Griekspoor al veertien wedstrijden op rij ongeslagen. De laatste nederlaag leed hij in de tweede ronde van de US Open. Toen verloor hij van de mondiale nummer één Nojak Djokovic. NH Sport maakte onlangs onderstaande reportage met Tallon Griekspoor.

Tallon Griekspoor is tussen de bedrijven door even in Nederland - NH Sport / Stephan Brandhorst