Mila weer als nieuw na operatie in de woonkamer: knorrig varken nu weer vrolijk

Het was een nooit eerder vertoonde operatie van een onalledaagse patiënt. Toch draaide dierenarts Peter Klaver zijn hand niet om voor de chirurgische ingreep van een varken van 130 kilo op de eettafel in een IJmuidense woonkamer. "Wat moet, dat moet", zegt hij.

Jaap Zwaan met zijn weer herstelde huisvarken Mila. - Fred Segaar/NH Nieuws

Mila heet het varken dat Jaap Zwaan bijna acht jaar geleden aanschafte via Marktplaats. Een 'model-huisdier' noemt hij haar, totdat het varken een paar maanden geleden last kreeg van haar eierstokken, vooral tijdens haar maandelijkse vruchtbare periode. "Ze werd knorrig, was dan echt uit haar humeur. Er was geen land meer mee te bezeilen." De vrolijke Mila waarmee hij tijdens zijn dagelijkse wandelingetjes de show stal in de IJmuidense bomenbuurt, had pijn en veranderde in een vijandig varken. Daar moest iets aan gebeuren. Thuisoperatie Google leidde Zwaan naar Peter Klaver, de vroegere tv-dierenarts van toen nog TV Noord-Holland en mede presentator van Radio Noord-Holland. Die reageerde meteen enthousiast, maar had al snel door dat de ingreep niet in zijn praktijk kon plaatsvinden omdat ze met haar gewicht moeilijk te transporteren is. Dus deed hij de operatie bij Jaap en Mila thuis in de IJmuidense Beukenstraat. tekst gaat verder onder de video

Mila worden geopereerd. - NH Nieuws

Klaver heeft veel meegemaakt in zijn loopbaan, maar de operatie van een varken op een tafel in een voorkamer, was zelfs voor hem uniek. "Om wat ruimte te creëren, moesten we de krappe voorkamer een beetje verbouwen. De ingreep zelf was geen makkelijke. Je opereert via de buik, maar de eierstokken zitten bijna tegen haar rug aan. En ik moest ook nog eens door een laag vet van acht centimeter."

Quote Het is niet zonder rimpellingen verlopen, maar Mila loopt weer lekker rond" dierenarts Peter Klaver

Na ruim twee uur was Klaver klaar en kon de wond worden gedicht. Een bloeding van Mila maakte het noodzakelijk dat hij diezelfde dag vanuit zijn praktijk in Dodewaard nogmaals naar de IJmond reed. Na de nieuwe ingreep kon hij eindelijk opgelucht ademhalen. Klaver: "Het is niet zonder rimpelingen verlopen, maar Mila loopt nu weer lekker rond." Mila is intussen weer de bezienswaardigheid die ze altijd was in IJmuiden. Jaap Zwaan laat trots zien dat ze is afgevallen en daardoor fitter is dan ooit. "Geweldg dat dit is gebeurd, ik ben Klaver echt ontzettend dankbaar. Fantastisch toch dat zo’n man helemaal van de andere kant van het land naar IJmuiden komt om een varken te opereren?" Oppepper Jaap kon ook wel een oppepper gebruiken. Anderhalf jaar geleden overleed zijn vader aan corona. Op zijn sterfbed vroeg senior hem goed voor de dieren te zorgen. De twee hondjes die ze samen hadden zijn onlangs, door ouderdom, overleden. "En dus is alleen Mila er nog. Tegenover mijn vader voel ik me verplicht haar een mooi leven te geven. En dat ging niet zolang ze met die eierstokken liep. Nu kan ze voorlopig weer door. Volgens Klaver kan ze wel vijftien jaar worden."