Viskraam van Barry mag blijven en krijgt straks vaste stek bij het winkelcentrum

De viskraam Fish&Zo van Barry Dietz in Assendelft mag blijven. Gisteravond ging de gemeenteraad van Zaanstad akkoord met een motie die bepaald dat de viskraam in de wijk Saendelft en een ijssalon in Krommenie gedoogd worden in afwachting van een standplaatsenbeleid. Dat was er niet en komt er nu. Alleen kan dat nog wel even duren.

Barry is blij met de uitkomst nadat hij in acht maanden tijd drie keer moest verkassen. "Er is nu eindelijk duidelijkheid want het was natuurlijk belachelijk dat er helemaal geen beleid was. Alleen zit ik met een nieuw probleem. Hier bij het station wil ik weg en ik wil terug naar het winkelcentrum op de Gele Ring waar ik twee keer zoveel omzet had. Maar daar zit nu met een tijdelijke vergunning voor drie maanden een oliebollenkraam." Barry hoopt dat dat probleem snel wordt opgelost.

Te laat

Voor de ijscoman uit Krommenie is het besluit te laat gekomen. "Die is uit frustatie er al mee gestopt", zegt Barry. Hij hoopt nu zelf dat hij in ieder geval in januari naar het winkelcentrum kan. "Want ik wil gewoon een vaste plek hebben. En iedereen in het winkelcentrum wil dat ook want er is nu geen vishandel."

Eerder maakten we de volgende video.