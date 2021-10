De Peiling: Minder fastfoodaanbod voor een betere gezondheid

De inrichting van een leefomgeving kan mensen aansporen tot gezond of ongezond gedrag. De gemeenten vinden dat er nu te veel ongezond eten wordt aangeboden, vooral rond scholen en op stations. In de strijd tegen overgewicht willen sommige gemeenten het aantal fastfoodketens terugdringen.

Verbod

Zo wil de gemeente Ede nieuwe fastfoodrestaurants, donutshops en snoepwinkels helemaal verbieden. Er is alleen één probleem: juridisch is dat niet mogelijk. Het volgende kabinet is nu aan zet om de wet zo aan te passen, zodat ongezond eten in het hele land wordt aangepakt.

Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid steunt het plan en wil samen met twee andere ministeries gemeenten waar mogelijk helpen.

Naast de gemeenten Amsterdam en Haarlem doen ook Den Haag, Rotterdam, Ede, Almere en Utrecht mee. De komende jaren maken zij geld vrij voor de aanpak om het aanbod van ongezond eten te verminderen. Een ander onderdeel van het plan is om lokaal voedsel beter op de kaart te zetten.

