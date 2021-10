Bewoners en ondernemers stemmen voor definitief autovrije Haarlemmerstraat

De Haarlemmerstraat werd eerder tijdelijk afgesloten voor auto's en scooters om de anderhalve meterregel te kunnen handhaven. De tijdelijke situatie beviel echter zo goed, dat het stadsdeelbestuur de sluiting voor auto's en scooters definitief wil maken.

Uit een enquête blijkt dat een groot deel van de bewoners en ondernemers het daar mee eens is. Van de 135 bewoners van de Haarlemmerdijk stemde 77 procent voor, bij de ondernemers was dat 60 procent. Ook onder de respondenten uit de buurt van de Haarlemmerdijk bleek het merendeel voor een definitieve sluiting.

Voor het zover is, gaat de straat echter (tijdelijk) weer open voor verkeer. Dat komt omdat eerst de coronamaatregel wordt afgeschaft. "Dat is destijds zo afgesproken en daar houden we ons aan", aldus een voorlichter van Stadsdeel Centrum. Over het plan moet nog advies worden ingewonnen voordat het definitief kan worden gemaakt. Volgens de woordvoerder kan dat al op korte termijn gebeuren.