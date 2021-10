Zaanse vuurwerkverkopers mogen weer, zijn het wel zat om zich elk jaar te verdedigen

De motie werd ingediend door drie partijen: ROSA en de lokale afdelingen van GroenLinks en Partij voor de Dieren. Daarin werd opgeroepen om samen met andere gemeenten in de veiligheidsregio een afsteekverbod op consumentenvuurwerk in te stellen. Daarnaast zou het Rijk de vuurwerkhandelaren moeten compenseren.

Burgemeester Jan Hamming merkte op dat de motie onuitvoerbaar was: Zaanstad kon alleen over de eigen gemeente beslissen en de compensatie vanuit het Rijk zou er niet komen. Daarnaast toonde hij zich nogmaals voorstander van een landelijk verbod, omdat er anders 'vuurwerktoerisme' op zou treden: inwoners van gemeenten waar vuurwerk verboden is trekken volgens hem dan naar plekken waar het wel mag.

Compensatie niet voldoende

De twee insprekers van gisteravond, handelaren van Vuurwerkgigant Zaanstad en Bofi Vuurwerk, hebben twee jaar geleden beiden een vergunning gekregen voor tien jaar. Vorig jaar konden ze niet verkopen door het landelijke verbod vanwege corona. Daarvoor werden ze gecompenseerd door het Rijk, maar volgens Raymond Erken - de man van Mascha - dekte dat niet alle kosten.

Na een fel debat steunden alleen de lokale partijen van SP en Denk de motie van de indieners. Erken is blij dat hij dit jaar kan verkopen, maar voorziet nu al dat hij volgend jaar weer debatten over dit onderwerp ziet in de raad. "Dit is de derde keer dat we moesten komen opdraven. Wat heeft het voor zin dit ieder half jaar te gaan vragen?", vraagt Erken zich af. "Het zijn net kinderen die blijven zeuren om hun gelijk te halen."