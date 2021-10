Schiphol plukt vruchten van versoepelingen: herfstvakantie wordt druk

Schiphol verwacht goede zaken te doen de komende herfstvakantie. Tussen vandaag en 31 oktober reizen ongeveer 2 miljoen passagiers via de luchthaven, drie keer zoveel als in de najaarsvakantie van 2020. Volgens Schiphol is dat te danken aan het Digitale Corona Certificaat (DCC) en de versoepelingen van 25 september.

Vliegtuigen van KLM geparkeerd aan de E-pier van Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Schiphol zegt goed voorbereid te zijn op de herfstvakantie. De luchthaven roept reizigers op dat ook te zijn, door bijvoorbeeld mondkapjes bij zich te hebben en hun coronabewijzen op orde te hebben. De afstandsregel geldt ook op Schiphol niet meer, maar reizigers moeten wel vanaf de beveiligingscontrole een mondkapje op. Of Schiphol echt goed voorbereid is op de verwachte drukte moet nog blijken. Voor de zomervakantie werd hetzelfde geclaimd, maar passagiers werden geconfronteerd met lange wachttijden, achtergebleven bagage of zagen zelfs hun vlucht zonder hen vertrekken. Istanbul, Londen en Barcelona De herfstvakantie zal niet vergelijkbaar druk zijn als voor de coronacrisis. In 2019 reisden 3 miljoen passagiers via Schiphol naar hun vakantie- of zakenbestemming, een miljoen meer dan dit jaar. De populairste bestemming zijn volgens Schiphol Istanbul, Londen en Barcelona.