Westbrug over IJ mogelijk verplaatst naar Kraanspoor

Het laten rijden van bussen over de toekomstige Oostburg en Westbrug over het IJ zorgt voor een "belangrijke bijdrage aan een duurzaam mobiliteitsysteem", maar de Westbrug zal dan wel iets opgeschoven moeten worden.

Dat schrijft wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) in een brief aan de gemeenteraad. Uit een zogeheten OV-netwerkanalyse blijkt dat busverbindingen op beide bruggen OV-trajecten via de binnenstad ontlasten en de verbinding tussen oude en nieuwe wijken verbeteren.

Binnen bestaande plannen

In het geval van de Oostbrug, die op het Hamerkwartier uitkomt, is het geen probleem als er bussen overheen rijden. Dat kan "binnen de bestaande plannen worden gerealiseerd", schrijft Van Doorninck in de brief.

De Westbrug zou in Noord oorspronkelijk uitkomen op het toekomstige Hellingpark op de NDSM-werf, maar als er bussen naar die brug zouden rijden heeft dat volgens de wethouder "veel impact op de gebiedsontwikkeling". Daarom is er gekeken naar een alternatief. Dat is Kraanspoor in Noord geworden.

Voldoende breedte

Kraanspoor ligt aan de rand van de NDSM-werf en in de buurt van Hellingpark. Hierdoor hoeft de brug over de vaargeul niet te wijzigen. Van Doorninck: "Het Kraanspoor heeft voldoende breedte en de straat is grotendeels al bebouwd waardoor voor deze aansluiting geen ingrijpende aanpassingen nodig zijn."

Mochten de Oost- en Westbrug over het IJ daadwerkelijk voor het openbaar vervoer gebruikt worden, dan kost dat honderden miljoenen euro's extra. Van Doorninck schrijft dat het volgende gemeentebestuur, dat na de verkiezingen volgend jaar gevormd wordt, mag bepalen of het dat geld waard is.