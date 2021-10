Haarlemse wethouder door stof, maar niet weg om standpunt tegen coronapas

In de tweet uitte hij het eens te zijn met de ontslagen staatssecretaris Mona Keijzer, die kritiek had op de coronapas. Ook had Rog om 'principiële redenen' aan een wijkraad gevraagd of het echt nodig was een QR-code te tonen bij een vergadering, die gehouden werd in een sportkantine.

Opvallend was wel de stemverklaring van coalitiepartij PvdA Haarlem. Fractievoorzitter Ineke Verhoeff vond dat wethouder Rog de eer aan zichzelf had moeten houden. De PvdA, D66, GroenLinks en ook de eigen partij van wethouder Rog, het CDA, vinden wel dat hij door zijn uitlatingen en acties de veiligheid van de controlerende boa's in het geding had gebracht. Maar zijn excuses, verklaring en belofte om voortaan de QR-code gewoon te vertonen waar nodig, waren afdoende voor de meerderheid van de gemeenteraad.

De kleinere partijen staken hun boosheid over de hele discussie niet onder stoelen of banken. JouwHaarlem vindt dat de raad geen lef toonde, terwijl volgens de partij een signaal nodig was naar de stad.

Tweet niet ingetrokken

Wethouder Rog heeft het bericht dat hij twitterde als steun voor staatssecretaris Mona Keijzer overigens niet ingetrokken. Wel heeft hij spijt dat hij had gevraagd of de QR-code echt nodig was bij de wijkraadsvergadering. "Dat had ik niet moeten doen, daar heb ik spijt van", zei Rog.

Maar de wethouder voor onder andere sportzaken in Haarlem herhaalde keer op keer dat het niet zijn bedoeling was om zelf de vergadering bij te wonen zonder vertoon van QR-code. Het zou alleen maar bedoeld zijn uit compassie voor andere mensen zonder coronapas.