Van dadelpit tot dadelpoeder: 'Een soort gezonde koffie'

Rahaf Al Limoni en Tamim Kbarh, oprichters van een poeder dat lijkt op koffie, maar niet bestaat uit een boon, maar uit een pit: de dadelpit. "Samen met mijn verloofde ontdekten we op internet dat je een soort koffie kan maken en dat het gezond is", aldus Limoni.

Het dadelpoeder is cafeïnevrij en gezond vertelt Kbarh. "Ik heb een operatie gehad vanwege maagproblemen. Door voedingsproblemen was mijn ijzergehalte te laag en had ik een vitaminetekort. Mijn arts adviseerde dadels te eten", vertelt Limoni.

De pitten van de dadels bewaarde ze, omdat ze deze niet wilde verspillen. Toen ze zich afvroeg wat te doen met de dadelpitten kwam zij op het volgende idee.

'Uniek product'

Eerst introduceerde het stel het als koffievervanger, maar dat is het niet. De smaak van het product is dan ook uniek: "Iets tussen koffie, thee en chocolade", aldus Limoni. "Mensen zien het als apart drankje. Men ziet het niet als koffievervanger, het koffiegedrag veranderen is lastig."

Een nieuw bestaan van twee mensen die elkaar voor die tijd nog nooit ontmoet hadden. Ze ontmoette elkaar online en zijn inmiddels online verloofd en getrouwd. Inmiddels is het voor Kbarh niet raar, maar 'tot die tijd was het wel gek', vertelt hij. "Helaas heeft de oorlog onze dromen en levens verwoest, maar Nederland gaf ons een tweede kans", voegt Limoni toe.

Volgens de twee oprichters heeft het product veel potentie in Nederland.