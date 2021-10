Natuurlijk Noord-Holland: natuur tussen de camera's en sterren op het Mediapark

Tussen de televisiestudio's op het Mediapark in Hilversum groeit langzaam een natuurgebied. In de groene stroken, die ooit bedoeld waren voor lunchende cameramensen en radioverslaggevers, leven nu spechten, bijen en zelfs een vos. Stichting Media Natuurpark werkt serieus aan de verdere natuurontwikkeling van wat eigenlijk een bedrijventerrein is. Bijenhouder Ben Bus hoopt dat zijn bijen binnenkort niet eens meer het mediapark af hoeven om heidehoning te verzamelen.

Als we langs de vijver bij de Rudi Carellaan lopen kijkt Ben spiedend rond. "Er leven schildpadden in die vijver. Die zijn er jaren geleden ooit in losgelaten omdat mensen ze thuis zat waren en nu zitten er dikke knoeperds tussen." Het is eigenlijk niet de natuur waar het Ben en zijn medestanders van Media Natuurpark om begonnen is, maar alle beetjes tellen. En de vijver die ooit bedoeld is als reservoir voor bluswater bekijk je zo met andere ogen.

De bijenkasten van Ben staan op een rijtje opgesteld langs het water. "Toen ik hier enige tijd mijn bijen had staan, werd me gevraagd of ik er misschien wat voor zou voelen om in het hele Mediapark de biodiversiteit op te krikken. Nou dat wil ik best." Inmiddels is het werk van de Stichting Media Natuurpark in volle gang.

