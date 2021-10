Politie kijkt tevreden terug op grote 'Burgernet-oefening' in Bloemendaal

Een helikopter hing gisteravond ruime tijd in de lucht en hondengeleiders liepen door de straten van Bloemendaal. Sommige inwoners zullen zich wel even afgevraagd hebben of er iets ergs gebeurd was in het dorp. Het bleek allemaal maar een oefening te zijn geweest. De politie trainde de protocollen in het geval van 'een heterdaad'.

Volgens politiewoordvoerder Wendy Boudewijn zijn er gisteravond twee 'heterdaadacties' getraind. "In het eerste geval ging het om inbrekers in een woning in Bloemendaal, die door de bewoners waren 'overlopen'. Bij de tweede oefening waren de inbrekers gevlucht. Vanuit de politie waren alle disciplines aanwezig. Zoals 'de Zulu', oftewel de politiehelikopter. Maar ook hondengeleiders, wijkagenten en de hulp van het publiek werd via Burgernet ingeroepen."

Hulp van publiek

Bij alle Burgernet-meldingen had de politie aangegeven dat het om een oefening ging. Uiteindelijk heeft het publiek de politie goed kunnen helpen. Een oplettende getuige zag de verdachten, gespeeld door agenten, in Overveen uit een auto stappen. Daar konden ze worden ingerekend. "Het was allemaal heel realistisch en het is een waardevolle oefening voor iedereen geweest om alle protocollen weer even scherp te krijgen", aldus de woordvoerder. "En de verdachten zitten natuurlijk nog steeds vast op het bureau", grapt ze.