Trotse wielercommentator Roxane Knetemann: "Een meisje droomt ook van de gele trui"

Een historisch dag voor het vrouwenwielrennen: de presentatie van de eerste editie van de Tour de France voor vrouwen. Voor oud-wielrenster Roxane Knetemann een heugelijk moment. "Zelfs niet-wielerliefhebbers kennen de Tour de France. Nu kunnen ook vrouwen in het geel rijden", aldus de in Alkmaar geboren Knetemann in een interview op NH Radio.

"We zijn al jarenlang aan het lobbyen voor een Tour de France voor vrouwen. En als hij dan vandaag wordt gepresenteerd is dat natuurlijk supertof", aldus de 34-jarige Knetemann die tegenwoordig co-commentator is bij de NOS. "Het is de eerste keer in mijn leven dat ik naar een Tourpresentatie heb gekeken. Normaal vind ik het een poppenkast, maar nu zat ik echt te genieten."

Vrouwenwielrennen in de lift

De Tour de France Femmes telt acht etappes en zal starten op de dag dat de mannen finishen in Parijs. De dochter van de in 2004 overleden wielergrootheid Gerrie Knetemann is vooral blij met de algehele ontwikkeling van het vrouwenwielrennen. "De vrouwenkalender is al supermooi. Het vrouwenwielrennen zit al in de lift, maar dit kan een grote stap zijn in het bereik. De televisierechten zijn namelijk verkocht als één pakket samen met dat van de mannen. Ik hoop dat ze daarom alles uitzenden en het allemaal op televisie komt."

De Tour de France Femmes begint op zondag 24 juli en eindigt op 30 juli 2021.