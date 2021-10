Werkgroep teleurgesteld in actieplan luchtkwaliteit van gemeente Zaanstad

De werkgroep A8-Coenbrug is teleurgesteld in het Actieplan Luchtkwaliteit 2021-2030 van de gemeente Zaanstad. Daar wordt namelijk nauwelijks gesproken over de luchtkwaliteit rond de A8 over de Coenbrug. Volgens David Sluis, lid van de werkgroep moeten er juist snel maatregelen komen. "De omstandigheden rond de A8 zijn slecht, daar zijn vriend en vijand van overtuigd."

In het plan staat beschreven dat er dit jaar metingen plaatsvinden om te monitoren hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit rond de Coenbrug. Volgens Sluis zijn er al lang metingen gedaan en is het vooral tijd om te handelen. "Dat kost geld, en wie gaat dat betalen?"

Verhoging schermen

Naast het verlagen van de snelheid bij de weg over de brug zou het verhogen van de geluidsschermen volgens de werkgroep een goede oplossing zijn. In 2024 zal een groot deel van de schermen worden vervangen door Rijkswaterstaat, maar op dit moment is nog niet besloten dat ze dan ook worden verhoogd. Zowel de gemeente Zaanstad als Rijkswaterstaat willen er volgens het lid van de werkgroep niet aan bijdragen en het is onbekend of de provincie daar wel toe bereid is.

En dat terwijl de tijd dringt. Sluis: "Rijkswaterstaat heeft al een paar keer bij ons en de gemeente aangegeven dat er lange aanbestedingstrajecten zijn om dat onderhoud te laten uitvoeren. Binnenkort moet dat de deur uit. Maar ja, dan moet wel duidelijk zijn wie dat gaat betalen. Als je nu nog een jaar gaat wachten op die metingen, dan zijn die contracten al getekend en is het mosterd na de maaltijd."

De werkgroep is al jaren bezig met de omstandigheden rond de brug. Begin dit jaar werd er stiller asfalt aangelegd op de brug, maar dat had niet het gehoopte effect.

In april sprak NH Nieuws met de werkgroep. Tekst loopt door onder de video.