Jachtgeweer en meerdere vuurwapens ingeleverd tijdens anti-messencampagne

Naast twaalf messen zijn er dus vijftien vuurwapens ingeleverd: "Wij zijn erg tevreden met het resultaat tot nu toe", vertelt een woordvoerder van de politie Amstelveen.

Toch houdt demissionair minister Grapperhaus er gemengde gevoelens aan over, vertelt hij aan NH Nieuws tijdens zijn bezoek aan een inleverpunt in Hoofddorp: "Aan de ene kant ben ik blij dat er zoveel wapens zijn ingeleverd, maar aan de andere kant vind ik het heel heftig dat we in een samenleving leven waarin een steekwapen wordt gebruikt om je als jongere flink te doen op straat."

"Wat wij van tevoren al communiceerde aan mensen is dat als je een vuurwapen inlevert, dat dat niet anoniem is. Deze vuurwapens worden dus bij mensen opgehaald en veilig gesteld. Vervolgens wordt er bij forensisch onderzoek bepaald hoe we daar verder mee omgaan", vertelt Damir Alic, wapenspecialist van politie Amstelveen.

Anoniem karakter

Hiermee lijkt het 'anonieme karakter' van deze inzamelactie deels te verdwijnen. Alic en Grapperhaus reageren respectievelijk als volgt op vragen van NH Nieuws over deze kwestie. "Het anonieme karakter is echt voor de steekwapens. Degene die een vuurwapen heeft ingeleverd, wordt niet direct als verdachte gezien, maar er wordt wel onderzoek gedaan."

"Het feit dat degene die het wapen inlevert anoniem blijft, is één ding, maar je zult bij sommige wapens wel even moeten vaststellen waar het vandaan komt. Het zijn vaak wapens die illegaal ons land binnenkomen, maar soms valt daar wel het een en ander aan te herleiden, zonder dat je het anonieme persoon op de korrel neemt."

Tekst gaat door onder de foto.