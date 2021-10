Alkmaarder (17) en Venhuizer (18) langer vast voor steekpartij Hoogkarspel

Twee jongens blijven langer vast zitten voor betrokkenheid bij een steekpartij tijdens de kermis in Hoogkarspel eind augustus. Een 15-jarige jongen raakte hierbij gewond. Een 18-jarige Venhuizer zit nog zeker 30 dagen vast, de 17-jarige man uit Alkmaar blijft de komende 3 maanden in voorarrest.

Burgemeester Michiel Pijl liet eerder aan NH Nieuws/WEEFF weten ontstemd te zijn over wat er is gebeurd: "Het is laf, schandalig en volstrekt onacceptabel"

Dit was overigens niet het enige incident tijdens de kermis in Hoogkarspel. Ook twee agenten werden mishandeld bij een vechtpartij tussen twee groepen jongeren.

Het tweetal ging er vervolgens vandoor op de fiets van de 15-jarige jongen. Die is uiteindelijk zelf naar de ambulancepost gelopen, waar hij is behandeld voor de wond aan zijn hoofd.

