'Te weinig geldautomaten in Langedijk': college onderzoekt mogelijkheden

Het college van Langedijk wil meer geldautomaten in de gemeente. Momenteel wordt met name met Geldmaat gesproken om erachter te komen of er meer flappentappen kunnen worden geplaatst. Dat liet wethouder Jasper Nieuwenhuizen weten tijdens de raadsvergadering in reactie op een aangenomen motie van het CDA en Senioren Dijk en Waard.

CDA en Dijk en Waard vinden het zorgelijk dat er steeds minder geldautomaten zijn in de gemeente, en dan met name in de dorpskernen, meldt mediapartner Langedijk Centraal. Ze dienden een motie in om ervoor te zorgen dat het college de mogelijkheden voor meer geldautomaten onderzoekt.

In heel Langedijk zijn nog maar drie automaten te vinden, waarvan twee in winkels. Deze zijn dus alleen tijdens openingstijden van de winkels bereikbaar. De automaat die wel gewoon buiten hangt, is volgens Inez van Verseveld-Gerrits van het CDA 'vaak leeg'.

Vooral voor oudere mensen is het gebrek aan geldautomaten een probleem, aldus Joke Visser van Senioren Dijk en Waard. "Mobiele, digitale mensen hebben vaak geen idee wat voor probleem het gebrek aan automaten geeft voor de niet mobiele en niet digitale inwoner."

Al in gesprek

Maar, de motie was dus overbodig. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen: "Het college voert op dit moment al gesprekken met exploitanten van geldautomaten, met name met Geldmaat." Hiervoor zijn stroomaansluitingen nodig en moeten veiligheidsmaatregelen worden onderzocht. Dat is vooral waar nu over wordt gesproken.

Het college heeft er volgens Nieuwenhuizen op aangedrongen dat één geldautomaat die van buitenaf bereikbaar is, 'wel heel erg weinig' is. "Dat vinden de banken zelf ook, zij hebben zichzelf als doel gesteld om binnen een straal van vijf kilometer een opnamemogelijkheid te hebben." Het collega kan echter niets 'afdwingen'. "Dat zal via de minnelijke en gemoedelijke weg moeten gaan."

Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk onderwerp bij het eventueel plaatsen van extra automaten. Zeker met de plofkraak op 25 november 2019 aan de Voorburggracht in het achterhoofd. Toen bliezen twee mannen de automaat en een stuk gevel uit de zijkant van Galerie Ronald Kraayeveld. Ook bij omliggende woningen ontstond schade.

Daarnaast werd tijdens de vergadering ook de recente plofkraak in Alkmaar aangehaald: "Het is een wonder dat daar geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen", aldus Hans de Graaf van de VVD.