Raad wil uitleg over overschrijdend gedrag ex-wethouder Ivens: trad Halsema niet te laat op?

Verschillende politieke partijen stellen vanmiddag tijdens een commissievergadering in de Stopera vragen over het gedrag van oud-wethouder Laurens Ivens en de wijze waarop de gemeente met klachten over hem is omgegaan. Meerdere gemeenteraadsleden vragen zich af of er wel op tijd ingegrepen is.

Ivens stapte in juli op. Dat gebeurde nadat er meerdere meldingen waren binnengekomen over grensoverschrijdende opmerkingen tegen vrouwelijke ambtenaren. Na die meldingen werd er een onderzoek ingesteld. Daarin werd geconcludeerd dat zijn gedrag onprofessioneel en seksualiserend was.

Weggehouden

Bovendien werden de vrouwen na hun klachten als oplossing weggehouden bij bijeenkomsten waarbij Ivens aanwezig was. Gisteren bracht de gemeente nieuwe mails, stukken en whatsappberichten over de kwestie naar buiten na een Wob-verzoek van Het Parool. Daaruit blijkt opnieuw dat het maanden duurde voordat er écht ingegrepen werd.

In oktober 2020 werd er door het Bureau Integriteit van de gemeente al over Ivens gesproken. In januari 2021 werd er nagedacht over de inzet van een extern onderzoeksbureau. Dat bureau kreeg begin maart de meldingen doorgestuurd met daarbij de vraag van de gemeente of het een "onderzoekswaardige en onderzoekbare kwestie" was. Het onderzoeksbureau liet in op 17 maart weten dat dat inderdaad zo was. Daarna werd het onderzoek gestart.

Afspraken

Voor het onderzoek gestart werd is nog voorgesteld om de burgemeester en gemeentesecretaris een brief te laten maken voor Ivens met "hun conclusie van de gebeurtenissen en een aantal afspraken voor de wethouder". Maar daar waren de ambtenaren niet tevreden over. "De vrouwen die nu melding hebben gedaan, konden zich niet vinden in deze afdoening en wilden daarom toch melding doen", schreef het Hoofd bureau Integriteit begin maart in een mail.

Het onderzoek werd uiteindelijk op 18 juni naar Halsema opgestuurd. Een aantal weken later stapte Ivens dus op.

Het debat is vanmiddag te volgen via een liveblog op AT5/NH Amsterdam.