Fanatiek meevoetballende Wim Jonk zet palingboeren op scherp voor vissersderby

FC Volendam speelt morgenavond de uitwedstrijd tegen provinciegenoot Telstar. De ploeg van Wim Jonk werkte vandaag de laatste training af ter voorbereiding op een nieuwe editie van de vissersderby. "Een uitverkocht stadion, het uitvak zit vol, dus de derby leeft wel degelijk", aldus de trainer van de Palingboeren, die vanochtend bovendien zijn selectie liet zien het voetballen niet te zijn verleerd .

FC Volendam-trainer Wim Jonk deed fanatiek mee met de afsluitende training - NH Sport / Frank van der Meijden

"Als het nodig is doe ik wel even mee. Waarom ik dat doe? Als ik meedoe zie ik hele andere dingen van spelers", vertelt de oefenmeester van de Volendammers. "Ik zie dan ook het gedrag van de spelers. Je hoort ze dingen zeggen en ook dingen niet zeggen. Dat zie je of hoor je niet altijd als je aan de kant staat. Dat is goed om af en toe even te doen. Ook om de jongens te prikkelen natuurlijk."

Quote "Als Stankovic helemaal fit is, dan is hij gewoon onze eerste doelman" FC VOlendam-trainer Wim Jonk

En zijn selectie prikkelen is zeker belangrijk morgenavond in Velsen-Zuid. Telstar heeft de laatste drie wedstrijden gewonnen en hield bovendien in al die wedstrijden de nul. "Telstar is gewoon in goede doen. Dat zie je. Ze hebben een goede reeks neergezet. Ze spelen niet altijd goed voetbal, maar wel met een bepaalde dynamiek. Tegen Volendam spelen ze altijd met die dynamiek. Ik ken Andries Jonker goed genoeg en ik weet dat ze dat nu ook weer op de mat gaan leggen", aldus Jonk. Tekst gaat verder onder de video

Wim Jonk: "De vissersderby leeft wel degelijk" - NH Sport / Frank van der Meijden

Warm bad Ook FC Volendam-aanvoerder Damon Mirani is op zijn hoede voor de Witte Leeuwen. "Uit bij Telstar is altijd lastig. Ik heb daar nog nooit een makkelijke wedstrijd gespeeld", vertelt de centrale verdediger die daarnaast laat weten zich als een vis in het water te voelen bij zijn nieuwe werkgever. "Ik heb het gevoel alsof ik bij een een hele warme club ben binnengekomen. Leuke groep, goede staf. De resultaten zijn ook prima, maar qua voetbal kan het nog beter" Telstar - FC Volendam is vrijdagavond vanaf 19.00 uur live te volgen op NH Radio bij NH Sport. De aftrap in Velsen-Zuid is om 20.00 uur.

FC Volendam-aanvoerder Damon Mirani: "Nooit een makkelijke wedstrijd tegen Telstar" - NH Sport / Frank van der Meijden