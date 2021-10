Natuurlijk Noord-Holland: wat er te doen is in de natuur rondom kasteelruïne Brederode

In de Beleefweek van Nationaal Park Zuid-Kennemerland leer je de natuur in de duinen kennen, daarnaast kun je op bezoek gaan bij diverse organisaties en plekken in de omgeving. Tussen 16 en 24 oktober worden er allerhande activiteiten georganiseerd, zoals op kasteelruïne Brederode waar kastelein Rob Kortekaas kan vertellen over ridders, maar ook over insecten.

Rob loopt er bij als iemand uit de middeleeuwen in een tuniek, zoals die destijds gedragen werd door de kastelein. "De meeste mensen denken bij het woord kastelein aan de biertapper in de kroeg. Maar vroeger werd daarmee de beheerder bedoelt die namens een landheer het reilen en zeilen van het kasteel in de gaten hield: een soort bedrijfsleider."

Rob begon op Brederode vanuit zijn liefde voor ridders, maar inmiddels is hij ook een natuurliefhebber geworden. "Ik maai het onkruid sinds vorig jaar niet meer weg en meteen dit jaar kan je al merken hoeveel meer insecten dat oplevert. Ik heb hier nog nooit zoveel vlinders gezien. " Achter de bijenstal brengt Rob ons naar een oude dikke boom. "Deze plataan wordt door kenners op ruim 600 jaar geschat. Dat betekent dat hij de ridders van Brederode nog heeft meegemaakt!"

Hoogste punt

Tijdens de Beleefweek zijn er verschillende activiteiten in Brederode, naast de grote tentoonstelling over de slag bij Vlaardingen in het jaar 1018. Deze veldslag, die in feite het begin betekende van het graafschap Holland, heeft Rob zelf ingericht met gebruik van honderden Playmobilpoppetjes.

De oude kasteeltoren is te beklimmen en biedt een mooi uitzicht op de omgeving. "Het bos dat nu op de duinen staat was er toen niet. De kasteelbewoners wilden een vrij uitzicht om de vijand aan te zien komen. Die bult daar is de berg van Brederode, het hoogste punt van Noord-Holland onder het Noordzeekanaal.

Pootloze hagedis

Tijdens de Beleefweek is er een meerdaagse wandeltocht te lopen die ten oosten van Haarlem begint. De wandeling loopt ook over de Berg van Brederode en verder het Nationaal Park in. Natuurgids Harry Lips leidt de excursies die IVN organiseert in het Nationaal Park. Als verslaggever Stefan Roest met hem de berg op wandelt komen ze iets heel bijzonders tegen: een hazelworm!

"Het is geen slang, maar een hagedis", zegt Harry. Dat zou je niet zeggen want er ligt toch echt een soort slang van ongeveer veertig centimeter op het pad. Zijn gespleten tongetje schiet uit zijn bek. "Het is een pootloze hagedis." Even denkt de verslaggever dat Harry hem in de maling neemt, maar dat is dus niet zo. Een hazelworm is een pootloze hagedis en geen slang.

Tijdens de Beleefweek zijn er excursies, tentoonstellingen, wandelingen. Meer informatie over de beleefweek is hier te vinden.