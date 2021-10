Gewapend met grijpers en vuilniszakken maken Hilversumse scholieren de stad schoon

Negenhonderd Hilversumse basisscholieren zijn vandaag de hele dag in de weer om Hilversum 'zwerfafvalvrij' te maken. Met groepjes lopen ze de hele dag, gewapend met grijpers en vuilniszakken, rond. Vanmorgen vroeg werd het startschot gegeven door Youtuber Milan Knol.

Er lopen vandaag achtien Hilversumse scholen mee, elke school heeft een eigen wijk. De 'zwerfafvalestafette' komt van Sandra van Breemen, scholencoordinator van Stichting Omgevingseducatie. Ze begon eind augustus met de voorbereidingen van de dag. Gewapend met een grijper, handschoenen, een zak voor plastic en een zak voor restafval loopt ze vandaag zelf met leerlingen van diverse scholen door de stad.

"Door dit initiatief ontstaat er bewustwording bij de leerlingen over de effecten van zwerfafval", vertelt Sandra. "Afval weggooien is een slechte gewoonte die mede wordt veroorzaakt door een omgeving waar al veel zwerfaval ligt. We willen een nieuwe start maken en het gedrag blijvend veranderen."

Een schat aan data

De scholieren maken vandaag niet alleen de straten schoon, maar helpen ook de gemeente met het in kaart brengen waar al het afval precies ligt. Met een speciale app wordt ieder opgeraapt stuk afval door de kinderen gefotografeerd. De resulten van de schoonmaakactie worden gedeeld met de gemeente en leveren een schat aan data op. Door gebruik te maken van deze app wordt er inzichtelijk gemaakt welk soort zwerfaval op welke locatie ligt.

De kinderen krijgen voor iedere foto die ze maken elf cent. Het opgehaalde geld kunnen ze doneren aan hun school of aan een goed doel.

Hoeveel de scholieren precies hebben opgehaald, wordt vanavond bekend. Voorlopig zijn ze nog wel even aan het opruimen: de actie duurt tot 18.00 uur.