Vooroorlogs 'uniek' interieur van Bussumse sigarenzaak blijft behouden

Er was eerder wat ophef over de karakteristieke winkelmeubels. De Bussumse sigarenwinkel was tientallen jaren een begrip voor veel Bussumers, vooral omdat het lijkt of de tijd er stilstaat. De zaak bestond 87 jaar, het interieur werd na de opening nauwelijks aangepast.

De ouderwetse winkel dreigde te verdwijnen uit het Bussumse straatbeeld, omdat de sigarenhandel de deuren sloot en het pand werd verkocht. Erfgoedvereniging Bond Heemschut vreesde dat dit ook het einde betekende voor het volgens hen extreem zeldzame vooroorlogse interieur. Met een monumentenstatus werd nog geprobeerd het meubilair te beschermen.