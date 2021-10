Reddingsbrigades Bloemendaal en Zandvoort hadden rustige zomer: "Beetje saai"

De thermometer kwam afgelopen zomer nauwelijks boven de 25 graden uit en dat zien de reddingsbrigades van Bloemendaal aan Zee en Zandvoort duidelijk terug in hun hulpverleningscijfers. Was het in 2020 ontzettend druk, is het dit jaar relatief rustig gebleven. "Dat is natuurlijk goed nieuws, maar ook een beetje saai voor ons", zegt Ruud Cloeck, voorzitter van de Bloemendaalse reddingsbrigade, lachend.

In totaal moest de reddingsbrigade van Bloemendaal aan Zee dit jaar ruim 200 keer uitrukken. In 2020 was dat zo'n 370 keer. In Zandvoort was dat dit jaar 400 keer het geval, ten opzichte van 735 keer over heel 2020.

'Eén reanimatie, geen gevaarlijke muien'

"Het ergste wat er deze zomer is gebeurd, is een reanimatie bij een strandpaviljoen. En gelukkig is dat goed afgelopen", vertelt Cloeck. Deze zomer zijn ze vooral preventief bezig geweest, dus bijvoorbeeld met het in de gaten houden en waarschuwen van zwemmers die te ver de zee ingingen. "Vorig jaar hadden we enkele gevaarlijke muien, omdat de wind een aantal dagen vanuit dezelfde hoek kwam. Dan worden de muien steeds dieper en gevaarlijker. Dat is deze zomer nauwelijks het geval geweest."

Wat opvalt in de cijfers van de Bloemendaalse reddingsbrigade is dat er relatief vaak uitgerukt moest worden voor vaartuigen op zee. "Dan gaat het vooral over jetski's. Die zien we steeds meer voor de kust. Ze moeten officieel 300 meter van de kust blijven, maar sommigen doen dat niet. Dan gaan we erop af om ze te vertellen dat ze dat wel moeten doen of dat ze naar een andere plek moeten gaan."

