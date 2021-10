De Peiling: Bedreigen van politici moet strenger worden bestraft

Het aantal bedreigingen tegen politici in Nederland neemt toe, meldt de NOS. Waar de bedreigingen eerst beperkt bleven tot uitgesproken politici als Geert Wilders, hebben nu vrijwel alle bekende politici hiermee te maken. Naast Hugo de Jonge en Sigrid Kaag, ook Mark Rutte. Sinds september zijn er zeker elf mensen opgepakt of veroordeeld wegens bedreiging van de demissionair premier.

Eerder deze week werd duidelijk dat afgelopen zomer nog een man uit Amsterdam is gearresteerd, omdat hij mogelijk een moordaanslag op demissionair premier Mark Rutte wilde plegen. Vorige maand werd oud-profvoetballer Bryan Roy veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur wegens bedreiging van Rutte.

Die gebeurtenissen passen binnen de trend dat het aantal geregistreerde bedreigingen tegen politici de laatste jaren is gestegen. In 2016 stelde het Team Bedreigde Politici (TBP) 65 strafbare bedreigingen vast. In 2017 waren dat er 90, het jaar erop 362 en in 2019 waren het er 206. Zo meldt de NOS.

Strafbare bedreigingen

Een compleet cijfermatig overzicht over 2020 is er nog niet, omdat eerst moet worden vastgesteld of het daadwerkelijk gaat om strafbare bedreigingen. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Den Haag zegt wel dat de bedreigingen in coronatijd zijn toegenomen. Vooral via internet.

De woordvoerder van het OM in Den Haag laat aan de NOS weten dat bij Haagse zittingen hogere straffen worden uitgedeeld. Waar voorheen vooral taakstraffen werden opgelegd, zijn het nu vaak celstraffen. Hoogleraar Hans de Doelder, gespecialiseerd in strafrecht wetgeving, heeft het idee dat ook in de rest van het land zwaardere straffen worden gegeven voor bedreigingen van politici.