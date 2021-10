Bijna 10.000 handtekeningen voor 'Milena moet blijven': "Maar we zijn er nog lang niet"

Influencer Rowena Baierl uit Enkhuizen zet zich in om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen voor Milena. "Het is natuurlijk een trieste situatie voor een meisje die 14 jaar is, hier twaalf jaar woont, geworteld is en hier vwo doet."

Via haar Instagram probeert ze dan ook aandacht te vragen voor de situatie van Milena. "Elke handtekening is er één. Het is maar een minuutje werk en dan heb je een meisje geholpen voor een beter leven en een mooie toekomst."

40.000 handtekeningen nodig

De petitie is de laatste strohalm. "Dit is voor het eerst dat ik zo ver ga, want ik vind dit zo onrechtvaardig", vertelde juriste Tsoepieva die de actie startte eerder aan WEEFF/NH Nieuws. In totaal moeten er 40.000 handtekeningen worden opgehaald, dan wordt de petitie besproken in de Tweede Kamer.

"Mijn moederhart huilt", vertelt Rowena die net moeder is geworden van een zoon. "Op zo'n jonge leeftijd zo onder druk staan. Dat is niks voor een meisje, die vrijheid moet hebben en onbezorgd door het leven moet kunnen."

Luister hier het hele interview met Rowena Baierl op WEEFF Radio