Fractievoorzitter D66 Weesp: 'Met deze achterkamertjescoalitie valt niet te werken'

Vlak voor de fusie met Amsterdam trekt D66 in Weesp de stekker uit de coalitie. Nadat partijen Katinka Hilders-van de Wetering (CDA) van de oppositiepartij als nieuwe wethouder voordroegen, is voor fractievoorzitter Saskia ter Kuile het vertrouwen in het college weg. "De burger bepaalt wanneer en welke functies worden ingevuld - met een stembiljet."

Hilders-van de Wetering zou vertrekkend wethouder Astrid Heijstee moeten gaan opvolgen. Deze week vertrok Heijstee als wethouder in Weesp om in november het burgemeesterschap van de Zuid-Hollandse gemeente Kaag en Braassem te bekleden.

Volgend jaar maart staan er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen gepland, evenals de fusie met de gemeente Amsterdam. Een vervanger voor de vrijgekomen wethoudersfunctie zou zo vlak voor de fusie niet nodig zijn, stelde het college eerder.

"Nu is er achter de rug om van D66 en GroenLinks door CDA en WSP toch naar een nieuwe kandidaat gezocht", reageert de D66-fractievoorzitter op NH Radio. "Iemand die nu instapt, heeft recht op wachtgeld, wat in twee jaar tijd kan oplopen tot zo'n 125.000 euro aan gemeenschapsgeld. Willen we dat risico lopen voor minder dan twee maanden, voor een functie waar ook geen werk meer voor ligt", vraagt Ter Kuile zich af.

Even cashen

Dat er door de coalitiepartijen een oppositielid naar voren is geschoven, schiet bij de fractievoorzitter al helemaal in het verkeerde keelgat. "Dit is tegen alle vormen van fatsoen en valt niet uit te leggen. Normaal gesproken overleg je als coalitiepartners wie jouw wethouders zijn, dan ga je niet zomaar een andere oppositiepartij uitnodigen. En je gaat zeker niet achter de rug om van andere partijen een wethouderspost invullen."

Of er sprake is van voorsorteren op bepaalde functies weet de D66'er niet. "Met deze achterkamertjescoalitie gaan we niet op een goede manier richting de fusie. Ze hebben zich 3,5 jaar tegen de fusie verzet en komen op het einde even cashen. We hebben een gesprek georganiseerd met onafhankelijke begeleiding, maar dat werd afgeslagen. Wat ik weet, lees ik in de krant."

