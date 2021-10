Doek valt voor Moam na seksueel misbruikschandaal directeur Martijn N.

Het Moam-bestuur verklaart dat de resultaten van het onderzoek reden zijn om de samenwerking met N. te stoppen. Eerder was het voor het bestuur al duidelijk dat er geen toekomst meer in de stichting zat toen meerdere instanties zich terugtrokken na berichtgeving over N.

Voor het onderzoek spraken de kranten met 146 betrokkenen en verzamelden ze getuigenverklaringen, documenten (zoals Facebook- en WhatsAppgesprekken), foto’s en een politierapport.

Bekend in modewereld

Drie slachtoffers, die de politie hebben ingelicht, vertellen dat ze gedrogeerd denken te zijn. Eén van de slachtoffers, destijds nog een tiener, vertelt hoe hij in 2011 een nacht met N. doorbracht. Hij kreeg iets te drinken en had van de tijd erna geen herinneringen meer. De volgende dag schrok hij toen hij in de spiegel keek: "Beetafdrukken. Paarse cirkels op mijn billen. Beurse plekken."