Obdamse (32) moet jarenlang wachten op strafeis dubbele verkrachtingszaak: 'Mijn leven is geruïneerd'

Een dubbele verkrachting heeft het leven van een 32-jarige Obdamse en haar dochtertje 'geruïneerd': twee mannen uit Obdam en Hoogwoud moesten vanmorgen voor de rechter verschijnen. Zij worden ervan verdacht haar - ze was door drank en drugs niet bij kennis - bij haar thuis te hebben misbruikt en filmpjes daarvan te hebben verspreid. De zaak liet twee jaar op zich wachten en is vanmorgen door een misverstand opnieuw uitgesteld.

En dus ligt er nog geen strafeis op tafel. Verdachten in de zaak zijn de Dymphy D. (28) uit Obdam en Charlie B. (29) uit Hoogwoud. Tijdens het kermisweekend van Obdam op 18 augustus 2019 gingen zij met de vrouw mee naar haar huis. Ze zouden haar hebben verkracht, terwijl ze 'out' was door onder meer whiskey, coke en GHB. De vrouw weet zich dan ook niet te herinneren wat er is gebeurd. "Ik ben verkracht zonder dat ik het wist en in mijn dorp ten schande gezet door de verspreide filmpjes", zei het slachtoffer in een eerdere verklaring aan de politie. Een gesprek met de officier van justitie begin deze week viel haar zo zwaar dat ze niet bij de zitting aanwezig was.

Quote "Het leven wat ik nu leidt, zonder kind en zonder werk, voelt leeg en eenzaam" Slachtoffer uit Obdam

Beide verdachten ontkennen de vrouw verkracht te hebben en zeggen niet door te hebben gehad dat de vrouw knock-out was. Ze verklaarden dat er 'alleen drooggeneukt' zou zijn, met kleren aan. "Ik weet zelf eigenlijk niks meer van die avond af, dat is verwaterd", zei D. vanmorgen in de rechtbank in Alkmaar. Hij was die avond dronken. De rechter vroeg zich af wat de oorzaak was van het gebrek aan herinnering. Of de man het zich niet kon of niet wilde herinneren, of dat er een kans was dat er toch meer gebeurd zou zijn. Seksbeelden bij motorbende D. voerde aan dat hij in de periode na het voorval in elkaar geslagen zou zijn en urenlang klappen op zijn hoofd heeft gehad. Van verkrachting was volgens hem geen sprake. "Dat geloof ik niet. Omdat ik zo totaal niet ben. Dus dat is ook zeker niet gebeurd." Spraakzamer was mede-verdachte Charlie B. die sinds januari dat jaar al een seksuele relatie met de vrouw zou hebben gehad. Volgens hem wilde de vrouw wel degelijk seks en was er de hele avond al sprake van een 'erotische sfeer'. Hij filmde het slachtoffer terwijl hij met onderbroek aan tegen haar aanstootte en die beelden te hebben verstuurd naar vrienden. Die beelden kwamen toen terecht bij (ex-)leden van de motorclub MC Hardliners, die op hun beurt B. hebben gegijzeld en afgeperst.

Dit bleek al uit een eerdere rechtszaak: de Hardliners eisten 10.000 euro van B. en daar tegenover stond dat er dan door de vrouw geen aangifte van de mogelijke verkrachting zou worden gedaan. De rechtbank keurde af dat zij voor eigen rechter optraden, alle vijf de mannen kregen dit voorjaar celstraffen tot drie jaar opgelegd. Lees hier meer daarover: 'Motorbendeleden eisten 10.000 euro vanwege verkrachten en filmen nichtje'

B. ontkende in eerste instantie tegen het slachtoffer dat hij de beelden had gemaakt, toen zij er in de dagen na het voorval naar vroeg. Uiteindelijke bekende hij en vandaag getuigde hij spijt. "Het had nooit mogen gebeuren", aldus B. Op die avond, was er ook nog een derde man in huis, een vriend van het slachtoffer. Volgens hem liep de avond heel anders: hij zou hebben gezien dat er wel degelijk geslachtsgemeenschap was met de vrouw waarin beide mannen afwisselend haar penetreerden. De man was alleen zelf zo onder invloed van drugs dat hij 'in een stoel naar de klote zat te zijn', verklaarde hij eerder tegen de politie daarover. Leef in een bubbel Het slachtoffer uit Obdam liet in een slachtofferverklaring weten niet te kunnen functioneren en wil dat de 'terreur stopt'. Door wat er is gebeurd heeft ze geen baan meer en is haar dochter door de omstandigheden uit huis geplaatst. Ook kijken veel mensen in haar dorp haar met de nek aan. "U moet zich voorstellen dat de helft van het dorp één of meerdere filmpjes heeft gezien, waardoor ik door een bepaalde groep voor hoer en afperser ben uitgemaakt."

Quote "Het is zo belangrijk voor mij dat de daders detentie krijgen. Ik begon steeds meer in een bubbel te leven en vergat de wereld om mij heen" Slachtoffer uit Obdam

Dat het onderzoek al twee jaar lang duurt, maakt haar steeds onrustiger en instabiel, las een medewerker van Slachtofferhulp namens de vrouw voor. "Het is zo belangrijk voor mij dat de daders detentie krijgen. Ik begon steeds meer in een bubbel te leven hierdoor en vergat de wereld om mij heen. Gelukkig zijn er ook een hoop mensen die wel weten wat mij aangedaan is." Dan volgt nog een klap voor het slachtoffer en haar familie: door een miscommunicatie tussen de rechtbank en de verdediging, moesten de advocaten de zaal vroegtijdig verlaten. Besproken was dat de zitting in de ochtend zou plaatsvinden, maar deze liep uit tot in de middag. Geen feitenbehandeling Daardoor is bijvoorbeeld niet besproken of er technisch (dna) bewijs is dat de vrouw is verkracht en ook welke straffen het openbaar ministerie eist tegen de mannen D. en B. is nog onduidelijk. Er wordt een nieuwe datum gepland voor het vervolg van de zitting.