Herfstvakantie in eigen provincie: dit kun je doen

Volgende week begint de herfstvakantie. Voor wie thuisblijft: ook in onze provincie is de komende weken weer van alles te doen. Van het behalen van een smeeddiploma in Hoorn tot een unieke Lego-workshop in Amsterdam. We hebben verschillende activiteiten voor je op een rijtje gezet.

Kasteelruïne Brederode in Santport-zuid - NH Nieuws/Stephan Roest

Ga op avontuur De echte klimfanaten kunnen dinsdag 19 en vrijdag 22 oktober hun lol op. Team Sportservice in Den Helder trekt dan alles uit de kast om twee gymzalen om te toveren tot klim- en klauterparadijs. Altijd al fan van het computerspel Among Us? Op maandag 18 oktober laat de organisatie het spel tot leven komen. Bij Museum Kaap Skil op Texel kunnen de echte speurneuzen deze herfstvakantie deelnemen aan een actieve bingo waarbij je rond kunt kijken in authentieke ingerichte vissershuisjes, de smidse en het winkeltje in het openluchtmuseum. Ook kun je een kijkje nemen bij de verschillende ambachtslieden die druk aan het werk zijn. Weten hoe het werk van een conservator er precies uit ziet? Op donderdag kan je de conservator helpen. Op woensdag en zaterdag vertelt de jutter over zijn avonturen. Handen uit de mouwen Altijd al gedroomd van een carrière als hulpstoker? Bij het Stoommachinemuseum kan je van vandaag tot en met zondag 31 oktober de stoker helpen om het vuur in de ketel brandende te houden. Hiervoor kan je zelfs een diploma krijgen. Kies je liever voor een toekomst als smid? Op zondag en woensdag is het mogelijk een smeeddiploma te halen.

Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 oktober vindt in Zaanstad de Zaanse Herfst Experience plaats. Tijdens deze midweek kan de jeugd genieten van allerlei gratis indoor en outdoor activiteiten. Zo kunnen jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar meedoen aan diverse sport- en spelactiviteiten, zoals freerunnen. Daarnaast organiseren verschillende jongerenwerkers op dinsdag 19 oktober Netflix & Dine, film kijken en koken. Cultuur snuiven De Week van de Industriecultuur 2021 is van start en diverse bedrijven in IJmuiden, Beverwijk en Zaanstreek zetten hun deuren weer open voor geïnteresseerd publiek. Vandaag tot en met 24 oktober komen door middel van rondleidingen, theater en diverse workshop de verhalen van de industrie tot leven. Wie houdt van poppenspel kan vandaag in de Troonzaal van het Koninklijk Paleis in Amsterdam genieten van een speciale voorstelling van poppenspeler Egon Adel over de avonturen van Jan Klaassen en Katrijn. Al bijna 130 jaar kunnen mensen van deze voorstellingen genieten. Vorig jaar werd de poppenkast op de Dam als cultureel erfgoed van Nederland bestempeld. De echte Lego-fans kunnen tot en met zondag 24 oktober in Hermitage Amsterdam genieten van de twaalf winnende Lego-bouwerken, onderdeel van de speciale pop-up expositie die werd georganiseerd in het kader van een bouwwedstrijd. Mensen waarvan de handen jeuken om zelf aan de slag te gaan, kunnen op woensdag 20 oktober deelnemen aan een workshop van David Vanhee en Giovanni Seynhaeve, bekend van het eerste seizoen Lego Masters.

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland organiseert van vandaag tot en met 24 oktober de Beleefweek. Tijdens deze week worden er volop buitenactiviteiten georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan een beklimming van de Brederode berg, yoga in het zand en theatervoorstellingen.