Martin Garrix uit Amstelveen tweede beste dj van de wereld

De Amstelveense Martin Garrix is op de tweede plek geëindigd in de top-100 van 's werelds beste dj's. De Fransman David Guetta werd net als vorig jaar uitgeroepen tot de beste dj van de wereld.

Martin Garrix wist dit jaar dus niet te winnen, maar steeg een plek ten opzichte van vorig jaar. In 2016 eindigde hij wel op de eerste plek. Hij was toen de jongste dj ooit die de prijs won. Ook in 2017 en 2018 was hij 's werelds beste dj.

De verkiezing wordt georganiseerd door het Engelse tijdschrift DJ Mag. In de AFAS Live in Amsterdam werd tijdens het Amsterdam Music Festival de winnaar bekend gemaakt.

De organisatie van de top-100 blunderde nog wel tijdens de uitreiking. Op grote schermen werd de naam van de Amstelveense dj verkeerd gespeld. Bij de bekendmaking van de nummer twee stond er 'Martin Garixx' in plaats van 'Martin Garrix' op de schermen. Zo schrijft het AD.

Amsterdam Dance Event

De top-100 wordt bijna altijd bekend gemaakt tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE). Er was nog even onzekerheid over het evenement, maar vorige maand werd duidelijk dat ADE dit jaar door mag gaan. Van woensdag tot en met zondag zijn er meer dan 350 evenementen verdeeld over 126 locaties in Amsterdam en zal er volop gefeest gaan worden.