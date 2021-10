D66 stapt uit coalitie Weesp na onvrede over voordracht wethouder uit oppositie

Met nog een paar maanden te gaan tot de fusie met de gemeente Amsterdam is D66 uit het stadsbestuur van Weesp gestapt. De partij is het niet eens met de voordracht van Katinka Hilders-van de Wetering als nieuwe wethouder, een lid van oppositiepartij CDA.

Hilders-van de Wetering zou de opvolger moeten zijn van vertrekkend wethouder Astrid Heijstee. Zij nam gisteren afscheid als wethouder in Weesp, omdat ze begin volgende maand aan de slag gaat als burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente Kaag en Braassem.

D66 in Weesp zegt dat coalitiepartij WSP samen met het CDA achter de schermen heeft gezocht naar een opvolger. D66 voelt zich overvallen, omdat eerder juist door het college afgesproken zou zijn dat met nog 16 weken te gaan het niet nodig was om een nieuwe wethouder te benoemen.

"En, bij een aanstelling van 4 maanden als wethouder heeft de vermoedelijke kandidaat na maart 2022 recht op 2 jaar wachtgeld, een bedrag van mogelijk een ton. D66 vindt een jubelton geen acceptabele besteding van gemeenschapsgeld", schrijft de partij in reactie op het besluit om uit de coalitie te stappen.

In maart volgen er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Dan is ook het moment dat Weesp gaat fuseren met de gemeente Amsterdam. D66 zegt nog wel zo veel mogelijk te willen helpen met die fusie, maar vanuit de gemeenteraad en niet als coalitiepartner. Op 11 november praat het gemeentebestuur over de benoeming van de nieuwe wethouder in Weesp.