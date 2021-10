Kosten crematie ondanks hogere gasprijs (nog) niet sky-high

Ze sluit niet dat de hogere gasprijs in de nabije toekomst moet worden verdisconteerd in de kosten van een crematie. "Dat is afhankelijk van de vraag of de prijs van gas blijft stijgen en van de vraag of de overheid de belasting op gas voor particulieren en ondernemers al dan niet gaat verlagen."

"Dela heeft enige tijd geleden de prijzen voor 2022 al vastgezet met haar leverancier. De prijs is vergelijkbaar met 2021", schrijft het bedrijf op haar website. Op 'de (midden-)lange termijn' bekijkt de uitvaartondernemer 'of er andere maatregelen nodig zijn om prijsrisico's voor haar leden te beperken'.

Overigens benadrukt de uitvaartondernemer dat andere ontwikkelingen, zoals inflatie, wel invloed kunnen hebben op de prijzen van crematies of premies.

Van gas naar elektra

Zowel PC Uitvaart als Dela laten weten dat ze druk bezig zijn met een interne energietransitie. Nu gebruiken beide bedrijven al groen gas, al streven ze ernaar om op termijn uitsluitend met elektrische ovens te werken.

"Onze eerste elektrische oven wordt in 2022 in gebruik genomen in ons crematorium in Almere", vertelt Eveline de Koning van PC Uitvaart. Vergeleken bij een gasoven verbruikt een elektrische oven de helft minder energie en is daarom 'beter voor het milieu', vertelt ze. "Het is onze ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn."

Ook Dela wil op termijn volledig overstappen op elektrische ovens, en heeft in Geleen en Maastricht de eerste exemplaren inmiddels in gebruik genomen.