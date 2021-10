College Alkmaar laat historische waarde Oostwijk onderzoeken

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de historische waarde van Oostwijk. Dat laat wethouder Pieter Dijkman weten aan NH Nieuws. Tientallen sociale huurwoningen dreigen daar gesloopt te worden, maar historische verenigingen hebben de gemeente gevraagd het wijkje te behouden. "We vinden dat we hier advies over moeten inwinnen bij de Welstand en Monumentencommissie", aldus Dijkman.

Afgelopen zomer zetten buurtbewoners van Oostwijk al een ludieke actie op om de sloop van de vooroorlogse huizen in Oostwijk tegen te gaan. Toen liet Woonwaard, die beheerder is van de woningen, al aan NH Nieuws weten dat het besluit voor sloop en nieuwbouw wordt heroverwogen. De gemeente geeft hier op zijn beurt gehoor aan door de Welstand en Monumentencommissie in te schakelen.

"Het is natuurlijk een karakteristiek wijkje", zegt wethouder Dijkman. "Van bewoners heeft de gemeente dan ook het verzoek gekregen om de buurt de status 'beschermd dorpsgezicht' te geven." Maar om te kunnen bepalen of het aan die criteria voldoet, is volgens de wethouder meer 'objectiviteit nodig'.

Eerder is door de Historische Vereniging Alkmaar en Erfgoedvereniging Heemschut al onderzoek gedaan naar de historische waarde van de panden. "Daar is ook veel expertise te vinden, het is ten slotte een historische vereniging", vertelt Dijkman. "Maar er is ook een bepaald belang en wij vinden als college dat we daar onafhankelijk advies over moeten krijgen. Niet van een slager die zijn eigen vlees keurt."

'Uniek stukje geschiedenis'

Feyko Alkema van de Historische Vereniging Alkmaar, die de combinatie van koolschuren en woningen graag wil behouden, is blij dat de gemeente de situatie laat onderzoeken. Hij verwacht dat dit onderzoek hetzelfde resultaat geeft als wat uit eerder onderzoek van de Historische Vereniging Alkmaar en Erfgoedvereniging Heemschut kwam.

"De resultaten van al deze onderzoeken zijn gebaseerd op een opsomming van feiten," zegt Alkema. "En op basis van die feiten vinden we dat het zo'n uniek stukje geschiedenis is dat behouden moet blijven."

Volgens Alkema weegt het oordeel van de gemeente over de wijk uiteindelijk zwaarder dan dat van Woonwaard. "Het is de grond van de gemeente en dat vergeten ze helaas te vaak. Dan denken ze: laat het maar over aan de ondernemer, terwijl de gemeente toestemming moet verlenen voor de eventuele sloop."

Het onderzoek van de Welstand en Monumentencommissie neemt volgens wethouder Dijkman zo'n vier weken in beslag.