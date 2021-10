Volksicoon Country Wilma verruilt microfoon voor penseel: "Het is zo heerlijk rustig"

Geconcentreerd is Wilma Roos in haar Alkmaarse keuken bezig met het schilderen van een naaktkat. Aan de hand van een foto probeert de geboren Schagense het beestje zo goed mogelijk op het doek te vereeuwigen.

"Ik ben begonnen met een hondje en dat werd ontzettend mooi. De mensen waren enthousiast, want zo hebben ze toch nog een aandenken aan hun overleden huisdier. Dit is inmiddels al de derde overleden kat waar ik aan werk."

Toppers

Het zingen mist ze geen moment. "Tijdens het schilderen heb ik niet eens muziek aanstaan. Het is heerlijk rustig." Eigenlijk was het optreden in 2017 met de Toppers in de Amsterdam Arena een mooie afsluiting van haar carrière.

"Dat was erg leuk dat die jongens mij dat gunden", vertelt Wilma enthousiast. "Je staat voor meer dan 70.000 man; mooier wordt het niet. Die beelden draai ik ook op mijn uitvaart."

En dat Wilma het zingen nog niet verleerd is, zie je in onderstaande video (tekst loopt door)