Bizarre situatie voor Europees kampioen Yoeri Havik: hij mag niet naar het WK

Het zijn voor baanwielrenner Yoeri Havik ongelofelijke dagen. Zaterdag werd hij Europees kampioen op de koppelkoers, maar gisterochtend hoorde de Avenhorner dat hij niet mee mag doen aan het WK. Een teleurgestelde Havik vertelt aan NH Sport dat de KNWU de regels niet goed genoeg gelezen heeft.

Yoeri Havik (l) en Jan-Willem van Schip na hun Europese titel op de koppelkoers - Arne Mill/Orange Pictures

"Er is een regel dat als je het WK wil rijden, dat je een Nations Cup (voorheen wereldbeker, red.) gereden moet hebben. Dat zeggen we al een half jaar tegen de bond: dat gaat mis. Alle landen gaan uiteindelijk toch naar een Nations Cup en wij niet. Zij rekenden op dispensatie en die is er nooit gekomen", legt Havik uit. Regels slecht gelezen Vorige week leek het toch nog goed te komen. "Tijdens het EK kwam de KNWU opeens met het laatste redmiddel. 'Als jullie het EK winnen, ben je toch alsnog geplaatst voor het WK'. Toen vroeg ik al of ze zelf de regels gelezen hadden of dat de UCI (internationale wielerbond, red.) dit zwart op wit heeft gezet. De UCI heeft blijkbaar een onvolledige mail gestuurd met een verwijzing naar een regel. En daarin stond dat je een Nations Cup gereden moest hebben", zegt de balende Noord-Hollander.

Havik mocht niet naar Colombia van KNWU Begin september stond de laatste Nations Cup op het programma in het Colombiaanse Cali. Havik: "Ik wilde erheen gaan met mijn beste vriend als mechanieker. Er hoefde niemand van de bond mee. Het was op mijn eigen risico, want ik ben gevaccineerd. Voor mij is het hetzelfde risico als ik hier naar de supermarkt ga. Maar de KNWU zei gewoon dat ze mij dat risico niet wilden laten lopen." Ook coaches van het Nederlandse team hadden aangegeven graag naar Colombia te gaan. "En dan staat er in de krant dat bondscoach Thorwald Venenberg zegt: 'ik moet zijn ouders bellen als hij ernstig ziek wordt'. Ik ben dertig, je hoeft mijn ouders niet te bellen. Je moet mijn vrouw bellen", bijt Havik van zich af.

Andere renners mogen wel "Als de overheid het reizen verboden had, mochten we gewoon starten. Zoals bij Australië en Nieuw-Zeeland. Het is niet goed genoeg dichtgetimmerd door de KNWU. Ook voor hen is het klote dat het zo afloopt, maar ik ben de dupe." Het opvallende is dat individuele renners en regerend wereldkampioenen wel mee mogen doen aan het WK volgende week. "De KNWU heeft heel lang tegen mij gezegd dat het wel goed zou komen. De UCI communiceert slecht, maar de KNWU blijkbaar net zo slecht. Dat neem ik ze kwalijk."

Genieten van Europese titel Ondanks de tegenslag gaat Havik vanaf morgen genieten van het zaterdag behaalde EK-goud. "We gaan in de EK-trui de zesdaagses rijden. Dat wordt supergaaf. Als ik er nu aan denk om met die trui in Gent en Rotterdam te rijden dan ben je helemaal de man. Maar gisteren en vandaag was ik vooral met het missen van het WK bezig."