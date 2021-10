Uitbreiding Museumstoomtram krijgt vorm: "Over paar dagen zal het er anders uitzien"

De Museumstoomtram in Hoorn breidt flink uit: vanaf eind volgend jaar wil het museum 30 duizend extra bezoekers naar de locatie halen. Afgelopen zomer gingen de eerste heipalen van de nieuw te bouwen werkplaats de grond in, sinds deze week wordt er gebouwd aan het stalen geraamte. "Binnen een paar dagen tijd zal de omgeving er heel anders uitzien!"

De vernieuwde werkplaats zal ook toegankelijk worden voor publiek, vertelt museumdirecteur René van den Broeke: "De werkplaats wordt een museum op zich."

Afgelopen maandag is begonnen met het plaatsen van het stalen geraamte van de nieuwe werkplaats. Tegen het einde van de week zal de staalconstructie staan en kan worden begonnen aan het glaswerk en de afwerking van de locatie.

"Binnen een paar dagen tijd zijn de contouren van het project écht zichtbaar en zal de omgeving er hier heel anders uitzien", vertelt Van den Broeke trots.

Lang gekoesterde wens

"Het is een wens die we al heel lang hebben", vervolgt hij. "De eerste plannen dateren al uit 1970, kort nadat we voor het eerst met onze trams gingen rijden." Waar bezoekers nu wel mee kunnen rijden met de historische stoomtrams, wil het museum daar straks ook meer over vertellen.

"Je maakt een ontdekkingstocht over het museumterrein, die begint in het station en loopt via de werkplaats. Daar loop je tussen de locomotieven en krijg je nog beter te zien hoe ze werken, waar ze voor gebruikt werden en hoe aan de rijtuigen gebouwd wordt."