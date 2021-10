Bondscoach Jong Oranje hekelt houding van oud-AZ'er Myron Boadu

Tegen Jong Wales zat Myron Boadu gisteravond negentig minuten op de bank. Bondscoach Erwin van de Looi verklaarde na afloop dat hij niet tevreden is over de inzet van de spits van AS Monaco. De geboren Amsterdammer liet te weinig zien tijdens de trainingen.

Brian Brobbey startte vrijdag tegen Jong Zwitserland en gisteren stond Daishawn Redan in de basis. "Myron is een heel goede spits voor ons, dat heeft hij al laten zien. Maar status en de club waar je speelt zijn niet leidend bij onze keuzes voor de opstelling", zegt de bondscoach.

Op het EK Onder 21 schitterde Boadu deze zomer nog in de kwartfinale tegen Jong Frankrijk (2-1) met twee doelpunten. "Hij zal niet blij zijn dat hij niet heeft gespeeld. We waren de vorige keer al kritisch op hoe hij toen speelde. Daar was hij het mee eens. Dat is prima, maar de tweede constatering is dat je het ook moet laten zien", aldus Van de Looi.