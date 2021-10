Cultuurclub van het jaar Triple Threat niet meegenomen voor subsidie in cultuurplan

Ondanks lovende woorden in het cultuurplan 2022 - 2028 ontvangt jongerenvereniging Triple Threat geen subsidie van de gemeente Haarlem. Althans, niet de basis-infrastructuursubsidie. Dat is een flinke tegenvaller voor de jongerenorganisatie die vorig jaar nog werd uitgeroepen tot cultuurclub van het jaar.

"Dit is heel jammer voor de stad, wijken en jongeren", reageert Okrah Donkor, oprichter van Triple Threat. "Dit was echt het moment geweest om te laten zien wat je als stad wilt." In het Cultuurplan 2022 - 2028 wordt de organisatie meerdere malen geroemd om hun werkwijze en inzet voor de stad.

Waar het bij Okran vooral om te doen is, is de basis-infrastructuursubsidie. "Die subsidie is een meer substantiële, waarmee je bijvoorbeeld ook huisvesting kunt bekostigen. Grote culturele instellingen als Stadsschouwburg en Philharmonie, Frans Hals museum en Pletterij ontvangen deze gelden."

Triple Threath maakt nog wel aanspraak op andere soorten subsidies, bijvoorbeeld de programmasubsidie. "Maar dat geld meer voor losse projecten en je krijgt er ook minder erkenning door", aldus Donkor.