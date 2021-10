De lockdown zorgde voor minder inbraken, maar nu moet je weer op je hoede zijn

De inbraakcijfers zijn in de hele provincie fors gekelderd. Het totaal aantal inbraken van dit jaar tot nu toe ligt bijna een derde lager vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van verzekeraar Interpolis. Met dank aan: de coronamaatregelen. Omdat we allemaal thuis zaten was het voor inbrekers minder aantrekkelijk om in te breken. Nu de strengste maatregelen van tafel zijn, wordt gevreesd dat het aantal inbraken weer toeneemt.

In totaal werd dit jaar tot nu toe 2.869 keer ingebroken in onze provincie. Over dezelfde periode vorig jaar waren dat 4.134 woninginbraken. "Dat zijn echt bijzonder lage getallen geweest het afgelopen anderhalf jaar", aldus Thijs Rösken van verzekeraar Interpolis. "Dat is wel echt een tijdelijk verhaal. We zien na versoepelingen dat zodra wij weer van huis gaan, het aantal inbraken ook weer toeneemt."

En juist de wintermaanden zijn traditiegetrouw aantrekkelijk voor inbrekers. "Waar in heel Nederland in de zomer zo'n 500 keer per week wordt ingebroken, gebeurt dat in de maand december meer dan duizend keer."

Preventie

Met die kennis in het achterhoofd loopt agent Bert van den Tweel deze week door Hilversum, op zoek naar huizen die inbraakgevoelig zijn. "Open ramen, losse ladders, schuurtjes die openstaan, kortom allerlei zaken die het aantrekkelijk maken om in te breken", vertelt hij.