Waarder Sven platgebeld na turbulente luchtballonvlucht in Italië: "Of 'ie van mij is"

In de video – gemaakt door een Italiaanse brandweerman – is te zien hoe de luchtballon aan de rand van het Comomeer opstijgt, enkele bomen schampt en vervolgens een ornament van het dak van het naastgelegen museum Tempi Voltiano ramt. Met een grote dreun valt het ornament aan diggelen op de trappen van het museum.

Bekenden van Sven die de video zien, denken de luchtballon te herkennen als een exemplaar van Clement Ballonvaarten. Dat klopt gedeeltelijk, want tot januari hoorde de ballon bij Svens bescheiden vloot. "Ze willen weten of 'ie van mij is, maar ik heb in januari alles verkocht", vertelt hij aan NH Nieuws. "Omdat ik vanwege corona al anderhalf jaar niet meer had gevaren en omdat de regelgeving steeds strenger wordt."

'Locatie vaker gebruikt'

De nieuwe eigenaar is een Italiaans bedrijf, vertelt Sven. Hij speculeert liever niet over de oorzaak van de turbulente afvaart, maar houdt de mogelijkheid open dat de piloot is verrast door een onverwachte windvlaag.

De nieuwe eigenaar gebruikt de betreffende locatie vaker om op te stijgen, vertelt Sven. "Zoals ik altijd in Alkmaar opsteeg, stijgt hij daar wel vaker op. Dus het zal wel mogen van de gemeente."