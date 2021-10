Verbouwing afgeblazen door stroomtekort, schooldirecteur weet niet hoe het nu verder moet

Directeur Peter Bakker van basisschool de Havenrakkers in Broek en Waterland viel bijna van zijn stoel toen hij hoorde dat de verbouwing van zijn school niet door kan gaan door het stroomtekort. "Het is toch heel vreemd dat dat hier in Nederland gebeurt", zegt de schooldirecteur op NH Radio. De verbouwing van zijn school is volgens hem hard nodig. "Het gebouw voldoet niet meer aan de milieueisen van deze tijd."

Directeur Peter Bakker - NH Nieuws

Door het huidige stroomtekort in de provincie moet basisschool de Havenrakkers misschien wel jaren wachten voordat ze kunnen beginnen met de gewenste verbouwing. Netbeheerder Liander kan geen stroompunt verzorgen voor het noodgebouw waar de kinderen over een paar weken al les zouden moeten krijgen als het hoofdgebouw verbouwd gaat worden. Daardoor kan het stroomtekort het noodgebouw niet verlicht en verwarmd worden. Peter Bakker, de directeur van de enige basisschool in het dorp, kan het niet geloven dat de verbouwing voorlopig van de baan is. "Je zou toch zeggen dat ze in een land zoals Nederland daar over nagedacht hebben. We moeten verduurzamen, gaan elektrisch rijden, fietsen en koken. We hebben van alles en nog wat aan elektriciteit nodig. En het schijnt gewoon nog een heel groot probleem te zijn."

Stroomnetwerk Netbeheerder Liander meldde vorige maand dat het elektriciteitsnetwerk in een groot deel van de provincie vol is. Dat betekent dat er de komende vier jaar geen nieuwe grootverbruikers, zoals bedrijven en supermarkten, meer bij kunnen in bepaalde gebieden. Liander zegt aanvragen voor nieuwe aansluitingen op basis van binnenkomst te behandelen. "In dit geval is de aanvraag van deze klant binnengekomen, op het moment dat er geen capaciteit meer beschikbaar was in dit gebied. Dat betekent dat deze klant op de wachtlijst is gekomen", zegt een woordvoerder over de problemen rond de verbouwing van de school.

Milieueisen De verbouwing van de basisschool is hard nodig, zegt Bakker. "We zijn er al meer dan zes jaar mee bezig. Het gebouw is gewoon oud. We hebben al een aantal dingen uitgesteld, zoals het nieuwe meubilair en het schilderwerk." Volgens de schooldirecteur voldoet het gebouw niet meer aan de milieueisen van deze tijd. "De kinderen en leerkrachten verdienen gewoon een veel mooier gebouw, waar we ons onderwijs anders en met meer ruimte kunnen geven." Er wordt met de gemeente, ouders en het bestuur van de school gesproken over een mogelijke oplossing. "We zouden tijdelijk op een soort trainingsveld komen te staan bij de plaatselijke voetbal- en tennisclub en kunnen daar dan misschien stroom halen. Of noodaggregaten, maar dat is waanzinnig duur en dat is zonde van het geld." De school is er in ieder geval nog niet uit hoe ze nu verder moeten. "We hebben stroom nodig en dat komt niet uit de lucht vallen."