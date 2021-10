Zaalvoetbalsters FC Marlène hofleverancier in EK-selectie

Lotte Hopman, Aaike Verschoor en Zoyla Barendse doen later deze maand mee aan het EK zaalvoetbal. De speelsters van FC Marlène spelen in de poulefase tegen Rusland, Wit-Rusland en Hongarije.

Met drie speelsters in de selectie is FC Marlène samen met Drs. Vijfje uit Groningen hofleverancier. Bondscoach Niña George heeft in totaal twaalf spelers tot haar beschikking.

In Minsk is vooral Rusland een geduchte tegenstander. De Russische vrouwen zijn de nummer drie van de wereld. Op woensdag 20 oktober zijn zij de eerste tegenstander van Oranje.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor de Final Four van volgend jaar.