Filmmaker maakt thriller van ingezonden telefoonfilmpjes over de hele wereld

Filmmaker Remon de Jong wil een thriller maken met alleen maar ingezonden WhatsApp-filmpjes. Tot 31 december kan iedereen waar ook ter wereld iets insturen. "Alles mag: kort of lang. Als het maar een spannend fragment is."

"Ik heb nog geen idee wat het precies gaat worden, maar het is nu al een spektakel", zegt kunstenaar en filmmaker Remon de Jong met een grote glimlach in zijn kantoor-aan-huis in Broek en Waterland. Hij heeft al zo'n 70 filmpjes binnengekregen via WhatsApp, terwijl het project pas net begonnen is. "Uit Canada, Australië en Afrika. Alleen nog niets uit Azië. "

Sinterklaasgevoel

Alle ingezonden fragmenten worden door De Jong met een zorgvuldige omschrijving genoteerd. Dat moet ook wel om nog enigszins het overzicht te bewaren, want als alles volgens plan gaat zouden er misschien wel duizenden materiaal insturen. Zover is het nog niet, want zijn idee om een thriller te maken met al het ingezonden materiaal heeft hij pas anderhalve week geleden de wereld ingeslingerd.

"Tot eind december heeft iedereen nog de tijd om iets op te sturen. Dat zijn nog 79 dagen", zegt de filmmaker, die absoluut niet opziet tegen het werk dat straks op hem afkomt. Integendeel: hij verheugt zich erop. "Een gigantische puzzel wordt het. Heerlijk, ik heb nu al dagelijks een Sinterklaasgevoel als ik weer een appje binnenkrijg en een filmpje mag uitpakken."