Eerste inperkingen vergunningen Tata: "Het grote terugschroeven gaat beginnen"

De provincie scherpt de vergunningen van Tata Steel IJmuiden aan op acht zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Voor de inwoners in de omgeving verandert er nog niets. De huidige uitstoot van die ZZS door Tata valt zowel binnen de oude als de nieuwe, verlaagde grenzen. De provincie verwacht in de komende tijd nog meer vergunningen strenger te kunnen maken. "Dan gaat daarna het grote terugschroeven beginnen", meldt een woordvoerder van de provincie.

In de vergunning van Tata Steel zijn voor de acht ZZS op dit moment ruimere uitstootmarges opgenomen dan in EU-regelgeving. Die grenzen trekt de provincie nu gelijk. Het gaat om de stoffen beryllium, chroom, kwik, lood, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.

"We halen met deze maatregelen de ruimte uit de vergunning die we nu al kunnen vinden"

De provincie verwacht in de komende tijd meer te kunnen doen om schadelijke uitstoot van Tata Steel terug te dringen. Deze eerste aanpassing is vooral een eenvoudige, een voor op papier.

Hoewel, eenvoudig? "Makkelijk is het nooit, maar we halen met deze maatregelen de ruimte uit de vergunning die we nu al kunnen vinden", aldus de provinciewoordvoerder.

Daad bij het woord

Met de maatregel wordt wel de daad bij woord gevoegd. Begin vorige maand schreef het RIVM namelijk in een rapport dat lood en PAK's (schadelijke stoffen), uitgestoten door Tata Steel voornamelijk bij kinderen leidt tot een verhoogde kans op hersenontwikkelingsschade en kanker.

Onacceptabel, oordeelde de lokale, provinciale en landelijk politiek, maar daarbij werd een probleem pijnlijk duidelijk: sommige uitstoot van Tata Steel is tegelijkertijd schadelijk, maar ook legaal. Want de uitgestoten hoeveelheid giftige stoffen valt binnen de limieten van de omgevingsvergunning.

'Een zaak van de lange adem'

En een oplossing voor het probleem is nog niet zo makkelijk of snel gevonden, want de grenswaarden zijn vastgelegd in EU-regelgeving. Demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat noemde het veranderen van die regels vorige maand daarom 'een zaak van de lange adem'. Toch moest er iets gebeuren, was de consensus.

Tot er in Europa schot in de zaak komt, houden daarom de provincie, haar Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de landelijke Inspectiedienst Leefomgeving en Transport (ILT) de huidige vergunningen tegen het licht. Uit dat onderzoek blijkt nu dat met de huidige wetgeving toch nog één en ander uit de vergunning van Tata aangescherpt kan worden.

'In verband met wettelijke termijnen' zijn de nieuwe vergunningsregels over een half jaar geldig, meldt de provincie.