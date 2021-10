Dode, rode 'polderibis' naar Naturalis voor de wetenschap

De felgekleurde rode ibis die vorige week dood in zee werd gevonden , is naar Naturalis. Dat meldt het museum in Leiden. Daar wordt de vogel, die in het wild voornamelijk voorkomt in Zuid-Amerika, klaargemaakt voor wetenschappelijk onderzoek.

Naturalis gaat de ibis niet aan de museumcollectie toevoegen, omdat er al een ibis in het museum te zien is. De vogel moet beschikbaar worden voor wetenschappelijk onderzoek. "Wanneer wetenschappers meer willen weten over de ibis, kunnen ze bij ons terecht", vertelt wetenschapsvoorlichter Bart Braun. "Zo kunnen zij zich bijvoorbeeld afvragen of deze ibis anders is dan andere ibissen, wat voor parasieten er op de ibis te vinden zijn en of de snavels in de loop der jaren korter worden."

De 28-jarige Jos van Duin uit Egmond aan Zee vond de rode ibis, familie van de lepelaar, per toeval tijdens het kitesurfen. Jos bracht de dode ibis naar de wildopvang in Krommenie, die het op hun beurt aan Naturalis schonk.

Informatie over de ibis zal wereldwijd digitaal worden gedeeld. Zo maakt Naturalis 'heel veel foto's van de vogel', waar volgens Braun al veel informatie uit kan worden gehaald. Ook is het mogelijk dat dna-monsters worden gedeeld. Of dat ook bij deze ibis gebeurt, weet Braun nog niet.

"We halen de organen eruit. Uiteindelijk blijven dan alleen de schedel, buitenkant met veren en de poten over: een soort handpoppetje."

Er is nog wel een kleine 'maar', vertelt Braun. "Deze ibis heeft een ring om zijn poot en is dan ook vrijwel zeker ontsnapt uit een privé-dierentuin. Volgende week laten wij Dierenopvang Leiderdorp controleren of de vogel gechipt is. Het zou dan ook nog kunnen dat de originele eigenaar het beestje terug wil." Dat verwacht de wetenschapsvoorlichter niet: "Dan zou diegene zich toch al veel eerder gemeld moeten hebben." Bekijk hieronder de video waarin kitesurfer Jos van Duin uit Egmond aan Zee vertelt hoe hij de ibis vond, tekst gaat verder onder video:

Om de ibis goed te kunnen bewaren, wordt hij opgezet of gebalgd. "Waarschijnlijk kiezen we voor het laatste", vertelt Braun. "Bij het balgen haal je alle organen eruit. Eigenlijk houd je alleen de buitenkant met veren, de schedel met snavel en de poten over. Het wordt dan een soort handpoppetje." Hierdoor is de vogel veel langer te bewaren dan wanneer-ie zou worden opgezet.

Op meerdere plekken gespot

Het afgelopen jaar is de rode ibis op meerdere plekken in Noord-Holland gespot: recent langs de A7 in Purmerend en vorige winter dus in de polders van Egmond aan den Hoef. Ook is in 2019 een keer een rode ibis tegen een raam van een schoolklas in Limmen gevlogen.

En dat is opvallend, want de rode ibis komt in het wild namelijk voor in kustgebieden van noordelijk Zuid-Amerika: in Colombia, Venezuela en Ecuador tot Brazilië, langs de gehele noordoostkust van de Amazone.